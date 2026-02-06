Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Шедевры из Минска в Маскате: Беларусь готовит выставки живописи и рукописей в Омане к 2027 году

Белорусские шедевры отправятся на гастроли в Оман. Уже в 2027 году Национальный музей султаната покажет "Художественное пространство Беларуси XX века". Проект уже формулирует Художественный музей Беларуси.

В претендентах на командировку - работы кисти Пэна, Кругера и народных современников. Еще один белорусский показ планируется в сентябре 2026 года. В творческое путешествие отправятся рукописи на арабском языке из собрания Национальной библиотеки - китабы и хамаилы.

Договоренность о выставочных проектах была достигнута в ходе рабочего визита первого замминистра культуры Беларуси в Султанат Оман.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Оманская сторона также выразила заинтересованность в оказании нам помощи в изучении предметов восточного происхождения, которые хранятся в Национальном историческом музее. Для нас это тоже очень важно. Большая часть из них - предметы из довоенного собрания музея. У нас просто нет документов, по которым мы можем понять, что это, откуда это. Мы знаем только основные атрибутивные характеристики. Но даже первое знакомство оманских специалистов с представленными материалами внушает надежду, что они нам помогут в этом деле. И мы действительно узнаем, что в наших музеях хранятся предметы мирового уровня восточного происхождения".

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси

Специалисты оманской стороны готовы дать атрибуцию каждому экспонату из фонда Национальной библиотеки Беларуси. Если потребуется, помогут с консервацией и реставрацией памятников.

