Шедевры из Минска в Маскате: Беларусь готовит выставки живописи и рукописей в Омане к 2027 году

"Оманская сторона также выразила заинтересованность в оказании нам помощи в изучении предметов восточного происхождения, которые хранятся в Национальном историческом музее. Для нас это тоже очень важно. Большая часть из них - предметы из довоенного собрания музея. У нас просто нет документов, по которым мы можем понять, что это, откуда это. Мы знаем только основные атрибутивные характеристики. Но даже первое знакомство оманских специалистов с представленными материалами внушает надежду, что они нам помогут в этом деле. И мы действительно узнаем, что в наших музеях хранятся предметы мирового уровня восточного происхождения".