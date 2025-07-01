Таисия Повалий возглавит жюри взрослого конкурса "Славянский базар в Витебске"

Голос Таисии Повалий станет решающим на конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках "Славянского базара". Народная артистка Ингушетии возглавит жюри престижного международного состязания.



Напомним, Повалий - обладательница первого Гран-при в истории форума. В этом году за "Хрустальную лиру" будут бороться представители Казахстана, России, Нигерии, Румынии. Первая встреча конкурсантов с Президентским оркестром состоится 10 июля. А за день до этого свой день рождения отметит наш представитель на "Славянском базаре" Валерия Бернатович.

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"Суть композиции "Однажды" осталась совершенно неизменной. Там заложен такой глубокий смысл, что его сложно как-то изменить или испортить. Менялись только детали, чтобы больше раскрыть мои вокальные возможности. Мы дополнили исходник буквально с ног до головы, довели все до идеала: полностью поменяли аранжировки, мелодию, практически все", - поделилась подробностями подготовки представитель Беларуси минчанка Валерия Бернатович.