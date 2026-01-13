Традиция длиною в 17 лет: Большой театр Беларуси проводит бал в честь старого Нового года

Вечером 13 января в Большом театре Беларуси готовятся встречать старый Новый год. В 17-й раз традиционный бал соберет все коллективы театра - от артистов оперы до оркестровой труппы.

Впереди два постановочных бала - бал-открытие и бал-миракль. К этому дню участники готовились больше месяца, выйдет свыше 80 пар. Кроме новогоднего убранства, главными атрибутами вечера станут бальные платья и хорошее настроение гостей. Традиционно в бальной карте полонез, вальс и полька. О том, как создавалась эта сказка, рассказали сами участники.

"Мы вместе уже 27 лет, а в феврале отметим 28-летие семейной жизни. Желание попасть на этот бал появилось давно, как только эти балы начались - более 10 лет назад. Но у нас пока дети выросли, пока какие-то другие дела были решены. И вот, наконец, мы дошли до бала! Мы год занимались с тренером, чтобы научиться вальсировать. И отдельно три месяца занимались, когда купили билеты здесь, в Оперном театре. Это очень здорово, люди все такие душевные. Нас приняли, как в семью", - рассказала семейная пара.

пара участников в балу

"Это возможность встретиться, пообщаться, показать себя, красиво потанцевать и услышать красивую музыку. И красиво одеться. Ведь такие наряды наденешь не каждый день, и не на любое мероприятие, а только на бал. В нашей республике это самая большая и красивая площадка, где можно проводить балы", - отметили другая пара участников.

пара участников в балу