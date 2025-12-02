В Беларуси завершаются съемки фильма о батьке Минае

"Партизанская легенда" почти рассказана. На финише - съемочный процесс драмы - о народном мстителе батьке Минае.

Фильм уже претендует на звание главной белорусско-российской ленты в 2026 году. Картина-посвящение 85-летию начала Великой Отечественной войны. В совместной работе - студия "Военфильм" и белорусские специалисты.

Зафиксировали честные переживания актеров и дату предполагаемой премьеры.

Финальные кадры под Смолевичами

Февраль 1942-го на дворе. Четверо детей "бандита номер один" для немцев - Миная Шмырева - уже убиты. "Батька" народных мстителей ищет "предателя" среди, казалось, своих.

В деревне, она же знакомая "смолевудская" площадка, где не раз реконструировали историческую правду, сегодня идут четко по графику и без импровизации. Беда батьки Миная тут восстановлена и раскадрована специалистами "Военфильма" и белорусской стороны.

В каждой сцене - без прикрас. Руководитель картонной фабрики и тогда, в 1941-м, сплотил народ за пару месяцев. Правдоподобно вели и съемочный кинорассказ: с июля.

Елена Дубровская, актриса, креативный продюсер фильма "Батька Минай. Партизанская легенда":

"Помогала подыскать всех белорусских актеров. Кастинг был со всей республики. У нас два дебютанта - из Могилева и Гомеля - в картине играют такие значимые роли. Это ребята, которые вообще никогда не снимались. Очень мы сплотились, очень тепло, душевно, уютно. И здесь, мне кажется, мы делаем огромное прекрасное дело".

За кадром не сдерживают эмоций. Плачут от грусти, что съемки подходят к концу, и плачут в кадре.

Весь процесс - как оголенный нерв. Боль и экшн создают не спецэффектами, а психологическими муками. Выбором. Семья или Родина? Сдаваться или до конца?

Игорь Угольников, директор киностудии "Военфильм":

"Главное внутри - драма конкретного человека и конкретных людей. История предательства. Как человек пошел на предательство. Он не просто так это сделал. Он пошел ради своей семьи. И, естественно, предатель не может жить. И история того, как люди, сопротивляясь, все-таки выдерживали вот этот психологический прессинг. Мы должны понимать, что у меня возрастной ценз 12+. А посему некоторые сцены (убийства, особенно детей) не будут в кадре. Я хочу пожалеть нашего зрителя. Там и так будет достаточно за что переживать".

Игорь Угольников, директор киностудии "Военфильм" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d096e895-db60-43f8-b4a4-64592daa9c84/conversions/2e130a9c-c2ca-4389-a363-b0ece36b6d70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d096e895-db60-43f8-b4a4-64592daa9c84/conversions/2e130a9c-c2ca-4389-a363-b0ece36b6d70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d096e895-db60-43f8-b4a4-64592daa9c84/conversions/2e130a9c-c2ca-4389-a363-b0ece36b6d70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d096e895-db60-43f8-b4a4-64592daa9c84/conversions/2e130a9c-c2ca-4389-a363-b0ece36b6d70-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Угольников, директор киностудии "Военфильм"

Как и 40 лет назад в картине Элема Климова он снова "пришел и смотрит" на фашистский ад. Переживает его в лице батьки Миная народный Алексей Кравченко. Еще создавался сценарий, но уже знали, кто в главной роли.

Алексей Кравченко, народный артист России, исполнитель главной роли в фильме "Батька Минай. Партизанская легенда":

"В момент фильма "Иди и смотри" ограничений не было. По крайней мере, я не помню такого. И в школах водили детей. Сейчас все-таки есть ограничения, с чем я не совсем согласен. Видимо, научен своим первым фильмом все пропускать через себя. У меня нет иного пути. Я только так работаю. Тяжело? Да, тяжело. Кто-то мне задает вопрос, зачем тебе это надо? Если нет таких эмоций в кино, незачем этим заниматься. А зритель, кто-то скажет одно, кто-то скажет другое по отношению к Минаю. Что правильно поступил, неправильно поступил. Господи, это только он знал, как он поступает".

Алексей Кравченко, народный артист России, исполнитель главной роли в фильме "Батька Минай. Партизанская легенда" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33be2ccd-8b1a-4be3-8c97-89bf031d0279/conversions/b2066838-64b5-4e81-a3a3-a61cc05b14b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33be2ccd-8b1a-4be3-8c97-89bf031d0279/conversions/b2066838-64b5-4e81-a3a3-a61cc05b14b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33be2ccd-8b1a-4be3-8c97-89bf031d0279/conversions/b2066838-64b5-4e81-a3a3-a61cc05b14b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33be2ccd-8b1a-4be3-8c97-89bf031d0279/conversions/b2066838-64b5-4e81-a3a3-a61cc05b14b9-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Кравченко, народный артист России, исполнитель главной роли в фильме "Батька Минай. Партизанская легенда"

К слову, создатели ленты оставят в фильме отсылки к драме Климова.

Режиссер картины Игорь Угольников называет новую дату премьеры: 3 июля. Возможно, картина и станет подарком ко Дню Независимости. Соберет ли батька Минай целую бригаду зрителей в 20 млн, как это было 54 года назад, нам предстоит узнать. Ведь "Беларусьфильм" уже снимал биографию партизана номер один.