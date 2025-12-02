3.73 BYN
В Беларуси завершаются съемки фильма о батьке Минае
"Партизанская легенда" почти рассказана. На финише - съемочный процесс драмы - о народном мстителе батьке Минае.
Фильм уже претендует на звание главной белорусско-российской ленты в 2026 году. Картина-посвящение 85-летию начала Великой Отечественной войны. В совместной работе - студия "Военфильм" и белорусские специалисты.
Зафиксировали честные переживания актеров и дату предполагаемой премьеры.
Финальные кадры под Смолевичами
Февраль 1942-го на дворе. Четверо детей "бандита номер один" для немцев - Миная Шмырева - уже убиты. "Батька" народных мстителей ищет "предателя" среди, казалось, своих.
В деревне, она же знакомая "смолевудская" площадка, где не раз реконструировали историческую правду, сегодня идут четко по графику и без импровизации. Беда батьки Миная тут восстановлена и раскадрована специалистами "Военфильма" и белорусской стороны.
В каждой сцене - без прикрас. Руководитель картонной фабрики и тогда, в 1941-м, сплотил народ за пару месяцев. Правдоподобно вели и съемочный кинорассказ: с июля.
Елена Дубровская, актриса, креативный продюсер фильма "Батька Минай. Партизанская легенда":
"Помогала подыскать всех белорусских актеров. Кастинг был со всей республики. У нас два дебютанта - из Могилева и Гомеля - в картине играют такие значимые роли. Это ребята, которые вообще никогда не снимались. Очень мы сплотились, очень тепло, душевно, уютно. И здесь, мне кажется, мы делаем огромное прекрасное дело".
За кадром не сдерживают эмоций. Плачут от грусти, что съемки подходят к концу, и плачут в кадре.
Весь процесс - как оголенный нерв. Боль и экшн создают не спецэффектами, а психологическими муками. Выбором. Семья или Родина? Сдаваться или до конца?
Игорь Угольников, директор киностудии "Военфильм":
"Главное внутри - драма конкретного человека и конкретных людей. История предательства. Как человек пошел на предательство. Он не просто так это сделал. Он пошел ради своей семьи. И, естественно, предатель не может жить. И история того, как люди, сопротивляясь, все-таки выдерживали вот этот психологический прессинг. Мы должны понимать, что у меня возрастной ценз 12+. А посему некоторые сцены (убийства, особенно детей) не будут в кадре. Я хочу пожалеть нашего зрителя. Там и так будет достаточно за что переживать".
Как и 40 лет назад в картине Элема Климова он снова "пришел и смотрит" на фашистский ад. Переживает его в лице батьки Миная народный Алексей Кравченко. Еще создавался сценарий, но уже знали, кто в главной роли.
Алексей Кравченко, народный артист России, исполнитель главной роли в фильме "Батька Минай. Партизанская легенда":
"В момент фильма "Иди и смотри" ограничений не было. По крайней мере, я не помню такого. И в школах водили детей. Сейчас все-таки есть ограничения, с чем я не совсем согласен. Видимо, научен своим первым фильмом все пропускать через себя. У меня нет иного пути. Я только так работаю. Тяжело? Да, тяжело. Кто-то мне задает вопрос, зачем тебе это надо? Если нет таких эмоций в кино, незачем этим заниматься. А зритель, кто-то скажет одно, кто-то скажет другое по отношению к Минаю. Что правильно поступил, неправильно поступил. Господи, это только он знал, как он поступает".
К слову, создатели ленты оставят в фильме отсылки к драме Климова.
Режиссер картины Игорь Угольников называет новую дату премьеры: 3 июля. Возможно, картина и станет подарком ко Дню Независимости. Соберет ли батька Минай целую бригаду зрителей в 20 млн, как это было 54 года назад, нам предстоит узнать. Ведь "Беларусьфильм" уже снимал биографию партизана номер один.
Но теперь факт геноцида белорусского народа обрел голос. Знать о батьке Минае, о партизанском движении в Беларуси и понимать, как тогда выстояли в нацистском аду. Осталось буквально три съемочные смены в Калужской области России, где базируется натурплощадка студии "Военфильм". Честная психологическая правда - к 85-летию начала войны.