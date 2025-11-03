3.68 BYN
В Минске проходит выставка - конкурс детского творчества "АрхНовация-2025"
В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи проходит выставка-конкурс "АрхНовация-2025". В экспозиции можно увидеть 300 работ - живопись, графику, архитектурные макеты, художественные фотографии и видеоролики. Свои работы представили воспитанники детских садов, учащиеся школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и студенты вузов.
Сергей Капралов, член жюри республиканской выставки - конкурса детского творчества "АрхНовация-2025":
"У нас в стране живут талантливые юные художники, хотелось бы им пожелать самого главного - чтобы юные таланты в будущем связали свою профессиональную жизнь со строительной областью, они будущие проектировщики, архитекторы со своим видением будущих городов".
Конкурс проводится уже более 10 лет. Основная цель - поддержка юных талантов и повышение интереса молодежи к архитектуре родного края.