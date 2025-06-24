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В Минске стартовала неделя прослушиваний на шоу "Фактор.by"
Команда Белтелерадиокомпании вернулась в Минск и готова ближайшую неделю без выходных отбирать таланты на шоу "Фактор.by".
Этому талант-шоу покорны все возрасты. На "Фактор.by" пришел свидетель воссоединения Западной и Восточной Беларуси, у которого душа поет и в 88 лет. Кому не помеха ни цифра в паспорте, ни иные обстоятельства приходят на кастинг уже поедителями.
Решительных и амбициозных уже больше полутысячи. Кастинг - 3 человека на место, кто лично встретится со звездной четверкой наставников.
Одним вокалистам, как правило, по жизни не везет "залететь в тренды" соцсетей с авторскими песнями. Другие же наоборот полюбившиеся интернет-аудитории охотятся за эндорфинами для себя.
Снова на кастинге были услышаны те, кто стремился в Минск в прямом смысле поездами, самолетами. Наши гости из России признают "Фактор.by" самым честным и искренним из телешоу на пространстве Союзного государства.
Прослушивание продлится до 30 июня. Будут ждать заявки и онлайн. Главное, записать кавер без фонограммы, а капелла. А заветные СМС с результатами прослушивания для тех, кому посчастливится выйти навстречу к звездной четверке, прилетят в августе.