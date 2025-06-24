В Минске стартовала неделя прослушиваний на шоу "Фактор.by"

Команда Белтелерадиокомпании вернулась в Минск и готова ближайшую неделю без выходных отбирать таланты на шоу "Фактор.by".

Этому талант-шоу покорны все возрасты. На "Фактор.by" пришел свидетель воссоединения Западной и Восточной Беларуси, у которого душа поет и в 88 лет. Кому не помеха ни цифра в паспорте, ни иные обстоятельства приходят на кастинг уже поедителями.

Решительных и амбициозных уже больше полутысячи. Кастинг - 3 человека на место, кто лично встретится со звездной четверкой наставников.

Одним вокалистам, как правило, по жизни не везет "залететь в тренды" соцсетей с авторскими песнями. Другие же наоборот полюбившиеся интернет-аудитории охотятся за эндорфинами для себя.

Снова на кастинге были услышаны те, кто стремился в Минск в прямом смысле поездами, самолетами. Наши гости из России признают "Фактор.by" самым честным и искренним из телешоу на пространстве Союзного государства.