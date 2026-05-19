В Национальной библиотеке Беларуси представили фотовыставку Валерия Невмержицкого

"Библиотечный атлас" открыли накануне в столичном "алмазе знаний". В галерее "Атриум" Национальной библиотеки Беларуси представили фотовыставку Валерия Невмержицкого. Экспозиция приурочена к 20-летию нового здания библиотеки и включает 44 монохромных снимка, которые показывают книжный мегаполис изнутри.

Кадры раскрывают закулисную жизнь Национальной библиотеки - от читальных залов до фондохранилища и реставрационных мастерских. Фотовыставка представила кадры помещений, куда входа нет даже по читательскому билету. В фотоработах отражение получило и художественное оформление здания, в создании которого участвовали более 100 белорусских мастеров. Для Национальной библиотеки Беларуси это уже третья персональная выставка.