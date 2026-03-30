"Витебск нельзя понять за день": Глеб Лапицкий о душе белорусского народа и культурной дипломатии

Фото: belta.by

Удивляются ли Витебску новички или ощущают город как нечто будничное, поделился в "Актуальном интервью" гендиректор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

По его словам, каждый человек, приезжающий в Витебск, ловит энергетику города. Витебск нельзя понять за день или два, но за неделю гости могут прочувствовать его атмосферу. "Есть легенда, что душа белорусского народа живет на Витебщине, ведь неспроста именно здесь были Ефросинья Полоцкая, Франциск Скорина, Марк Шагал, Юдель Пэн - огромная плеяда людей, построивших не только культуру, но и имидж Беларуси", - обратил внимание собеседник.

Сегодня история продолжается через такие проекты, как "Славянский базар", Международный фестиваль современной хореографии, "Грация International". Их главная задача - показать хорошие качества страны, особенно во время непорядочного информационного воздействия, когда в интернет выкидывается все самое плохое, часто придуманное и сгенерированное искусственным интеллектом. "Когда люди приезжают, ничего нельзя сгенерировать. Эмоции они получают здесь и сейчас. Участники проекта "Грация International" объездят университеты, посмотрят на учащихся там ребят, увидят университетские базы, а потом покажут свое большое шоу", - рассказал гость интервью.

Глеб Лапицкий

По его мнению, самое привлекательное в проекте - это проявление интереса со стороны крупных стран (в проекте участвуют представители Индии, Китая, Шри-Ланки, Нигерии, Ливана, стран СНГ, европейских государств). А они транслируют белорусскую повестку через социальные сети.