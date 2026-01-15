3.71 BYN
Зрители шоу "Фактор.by" 16 января выберут тройку суперфиналистов
Менее суток остается до битвы за место в суперфинале проекта "Фактор.by". Самое рейтинговое музыкальное шоу страны бьет рекорды не только по просмотрам в эфире и интернете, но по количеству звонков во время голосования.
Расслабляться зрителям нельзя и завтра. Пятничный эфир покажет, кто достоин суперфинала. Трое из четырех финалистов пройдут дальше. Сейчас ребята вместе с креативной командой проекта репетируют в павильоне. Готовят сразу две песни. Завтра услышим хиты на русском и на других языках. Остальные детали не раскрываются вплоть до прямого эфира.
Кто станет суперфиналистом, а кто вылетит в шаге от решающей победной вокальной битвы, узнаем уже завтра вечером. Не пропустите главное музыкальное шоу страны - "Фактор.by". В 20:45 на "Беларусь 1".