Зрители шоу "Фактор.by" 16 января выберут тройку суперфиналистов

Менее суток остается до битвы за место в суперфинале проекта "Фактор.by". Самое рейтинговое музыкальное шоу страны бьет рекорды не только по просмотрам в эфире и интернете, но по количеству звонков во время голосования.

Расслабляться зрителям нельзя и завтра. Пятничный эфир покажет, кто достоин суперфинала. Трое из четырех финалистов пройдут дальше. Сейчас ребята вместе с креативной командой проекта репетируют в павильоне. Готовят сразу две песни. Завтра услышим хиты на русском и на других языках. Остальные детали не раскрываются вплоть до прямого эфира.