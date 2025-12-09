3.77 BYN
Литовские перевозчики выйдут на протест 10 декабря
10 декабря в Вильнюсе литовские перевозчики проведут протест против бездействия властей по возвращению застрявших в Беларуси фур. Заявляется, что организаторам выдано разрешение на парковку на главном городском проспекте до 100 грузовых машин. Таким способом LINAVA пытается хоть как-то "усмирить" независимых разгневанных коллег.
Недовольство среди перевозчиков растет с каждым днем, они готовы уже перекрывать дороги в Литве, чтобы привлечь внимание правительства. С начала кризиса грузоперевозок убытки, по оценкам транспортных компаний, уже достигли почти 100 млн евро. При этом власти, похоже, никак спасать своих же предпринимателей не собираются.
Вместо того, чтобы решать вопросы напрямую с Минском, Госсовет обороны Литвы намерен обсудить, какие активы Беларуси, находящиеся в стране, могут быть заморожены или конфискованы. Среди вариантов уже прозвучало предложение украсть санаторий "Беларусь".