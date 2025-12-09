Литовские перевозчики выйдут на протест 10 декабря

10 декабря в Вильнюсе литовские перевозчики проведут протест против бездействия властей по возвращению застрявших в Беларуси фур. Заявляется, что организаторам выдано разрешение на парковку на главном городском проспекте до 100 грузовых машин. Таким способом LINAVA пытается хоть как-то "усмирить" независимых разгневанных коллег.

Недовольство среди перевозчиков растет с каждым днем, они готовы уже перекрывать дороги в Литве, чтобы привлечь внимание правительства. С начала кризиса грузоперевозок убытки, по оценкам транспортных компаний, уже достигли почти 100 млн евро. При этом власти, похоже, никак спасать своих же предпринимателей не собираются.