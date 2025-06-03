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Мотоциклист госпитализирован после аварии с легковой машиной в Минске

Мотоциклист госпитализирован после аварии с легковой машиной в Минске

Автоледи совершила столкновение с мотоциклом перед пешеходным переходом, сообщила БЕЛТА, сославшись на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 2 июня около 18:50 31-летняя водитель автомобиля Toyota, двигаясь по пр. Жукова, вблизи съезда на ул. Грушевскую в результате несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с мотоциклом Kawasaki, остановившимся перед регулируемым пешеходным переходом после включения красного сигнала светофора.

Как сообщается, 21-летний мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска.

аварияДТПМинск