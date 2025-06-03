Мотоциклист госпитализирован после аварии с легковой машиной в Минске

Автоледи совершила столкновение с мотоциклом перед пешеходным переходом, сообщила БЕЛТА , сославшись на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 2 июня около 18:50 31-летняя водитель автомобиля Toyota, двигаясь по пр. Жукова, вблизи съезда на ул. Грушевскую в результате несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с мотоциклом Kawasaki, остановившимся перед регулируемым пешеходным переходом после включения красного сигнала светофора.