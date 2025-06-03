3.79 BYN
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3.43 BYN
Мотоциклист госпитализирован после аварии с легковой машиной в Минске
Мотоциклист госпитализирован после аварии с легковой машиной в Минскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Автоледи совершила столкновение с мотоциклом перед пешеходным переходом, сообщила БЕЛТА, сославшись на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 2 июня около 18:50 31-летняя водитель автомобиля Toyota, двигаясь по пр. Жукова, вблизи съезда на ул. Грушевскую в результате несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с мотоциклом Kawasaki, остановившимся перед регулируемым пешеходным переходом после включения красного сигнала светофора.
Как сообщается, 21-летний мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска.