1 января к 70-летию Белтелерадиокомпании выйдет фильм о жизни компании

1 января Белтелерадиокомпания отпразднует свое 70-летие. В этот день в 10:10 и 21:15 на "Первом информационном" расскажут о том, что остается за кадром - чем живут люди из телевизора. 2 серии откровений, их повтор покажут на "Беларусь 1" 1 января в 19:10.