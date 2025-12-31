3.71 BYN
1 января к 70-летию Белтелерадиокомпании выйдет фильм о жизни компании
Автор:Редакция news.by
1 января Белтелерадиокомпания отпразднует свое 70-летие. В этот день в 10:10 и 21:15 на "Первом информационном" расскажут о том, что остается за кадром - чем живут люди из телевизора. 2 серии откровений, их повтор покажут на "Беларусь 1" 1 января в 19:10.
Именно на первый день нового года пришлась и новая эра телевидения. 1 января 1956 года впервые к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Не пропустите, к чему пришли спустя 70 лет!