3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
10 января в Беларуси ожидается слабая метель, гололедица и снижение температуры
Циклон начал сдавать позиции, но снег все еще не прекратился. По прогнозам синоптиков, 10 января в Беларуси будет слабая метель и гололедица, а также будет опускаться температура. Коммунальные службы трудились всю ночь, чтобы дворы и дороги были комфортными и безопасными.
Ночь на субботу также была снежной - это видно по белым шапкам на машинах и сугробам.
Жители столицы уже с самого утра убирают снег на придомовых территориях. Температура в Минске примерно минус 13, но, как отмечают синоптики, может ощущаться и чуть ниже из-за порывистого ветра.
Начали работать прямые горячие телефонные линии, куда можно позвонить, чтобы помогли с уборкой снега. Также по номеру 139 инвалиды и пожилые люди могут обратиться для того, чтобы им помогли доставить продукты или лекарства.