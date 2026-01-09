10 января в Беларуси ожидается слабая метель, гололедица и снижение температуры

Циклон начал сдавать позиции, но снег все еще не прекратился. По прогнозам синоптиков, 10 января в Беларуси будет слабая метель и гололедица, а также будет опускаться температура. Коммунальные службы трудились всю ночь, чтобы дворы и дороги были комфортными и безопасными.

Ночь на субботу также была снежной - это видно по белым шапкам на машинах и сугробам.

Жители столицы уже с самого утра убирают снег на придомовых территориях. Температура в Минске примерно минус 13, но, как отмечают синоптики, может ощущаться и чуть ниже из-за порывистого ветра.