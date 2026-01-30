"100 идей для Беларуси": более 60 ребят Минской области презентовали свои проекты

Еще одна отличная мотивация, чтобы проявить себя. Минский областной этап конкурса "100 идей для Беларуси" объединил более 60 талантливых молодых людей.

Каждый год школьники и студенты презентуют современные проекты, их стартапы вызывают интерес у экспертов.

На областном этапе конкурса, который 30 января принимала средняя школа № 5 в Смолевичах, были представлены перспективные разработки молодежи центрального региона в 10 номинациях. Среди них - энергетика, медицина, экология, национальная безопасность. Есть и претенденты на звание "Лучшая бизнес-идея".