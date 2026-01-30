Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

"100 идей для Беларуси": более 60 ребят Минской области презентовали свои проекты

Еще одна отличная мотивация, чтобы проявить себя. Минский областной этап конкурса "100 идей для Беларуси" объединил более 60 талантливых молодых людей.

Каждый год школьники и студенты презентуют современные проекты, их стартапы вызывают интерес у экспертов.

На областном этапе конкурса, который 30 января принимала средняя школа № 5 в Смолевичах, были представлены перспективные разработки молодежи центрального региона в 10 номинациях. Среди них - энергетика, медицина, экология, национальная безопасность. Есть и претенденты на звание "Лучшая бизнес-идея".

По итогам комиссия определит лучшие проекты. Они и представят центральный регион в финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" в своей возрастной категории.

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

100 идей для Беларуси