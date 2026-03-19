"100 идей для Беларуси": молодежные инновации готовы менять экономику, медицину и производство

19 марта в Минске проходит финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Старт был положен еще в сентябре 2025 года - именно тогда молодые ученые со всей страны подали 1300 заявок. На протяжении всего времени был жесткий отбор: состоялись районные, областные и университетские туры, и в финал прошли только лучшие из лучших.



Можно с уверенностью сказать, что Детский технопарк сегодня превратился в площадку молодых гениев. Представлены молодежные инновации, которые уже готовы изменить реальный сектор экономики, промышленность и здравоохранение.