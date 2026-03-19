"100 идей для Беларуси": молодежные инновации готовы менять экономику, медицину и производство
19 марта в Минске проходит финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Старт был положен еще в сентябре 2025 года - именно тогда молодые ученые со всей страны подали 1300 заявок. На протяжении всего времени был жесткий отбор: состоялись районные, областные и университетские туры, и в финал прошли только лучшие из лучших.
Можно с уверенностью сказать, что Детский технопарк сегодня превратился в площадку молодых гениев. Представлены молодежные инновации, которые уже готовы изменить реальный сектор экономики, промышленность и здравоохранение.
15-й гранд-финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" в разгаре. Представлены 173 проекта в 10 номинациях, начиная с агропромышленности, технологий и фермерства и заканчивая лучшими бизнес-идеями. Над ними от месяца до 2-3 лет работали молодые ученые, школьники и студенты.
Все финалисты конкурса получат сертификаты, а победители - дипломы, статуэтки и ценные подарки. Триумфаторы смогут претендовать на поддержку спецфонда Президента и получить средства от Белорусского инновационного фонда на разработку бизнес-планов.
Кроме того, лучшие разработчики школьного возраста получат рекомендации БРСМ для поступления в вузы.