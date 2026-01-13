3.70 BYN
13-16 января в Беларуси пройдет совместная штабная тренировка ВС
Автор:Редакция news.by
13 января в Вооруженных Силах Беларуси начинается масштабная совместная штабная тренировка, она продлится до 16 января.
Главная цель - отработать на практике порядок применения группировок войск и всех силовых структур в условиях одного из возможных вариантов обострения военно-политической обстановки.
Как подчеркивают в Министерстве обороны, эти учения - ключевой элемент учебного года, они закладывают основу для всех дальнейших мероприятий боевой подготовки. Тренировка позволит проверить слаженность работы штабов и эффективность управления войсками в гипотетической кризисной ситуации.