13-16 января в Беларуси пройдет совместная штабная тренировка ВС

13 января в Вооруженных Силах Беларуси начинается масштабная совместная штабная тренировка, она продлится до 16 января.

Главная цель - отработать на практике порядок применения группировок войск и всех силовых структур в условиях одного из возможных вариантов обострения военно-политической обстановки.