Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

13-16 января в Беларуси пройдет совместная штабная тренировка ВС

13 января в Вооруженных Силах Беларуси начинается масштабная совместная штабная тренировка, она продлится до 16 января.

Главная цель - отработать на практике порядок применения группировок войск и всех силовых структур в условиях одного из возможных вариантов обострения военно-политической обстановки.

Как подчеркивают в Министерстве обороны, эти учения - ключевой элемент учебного года, они закладывают основу для всех дальнейших мероприятий боевой подготовки. Тренировка позволит проверить слаженность работы штабов и эффективность управления войсками в гипотетической кризисной ситуации.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

МинобороныВС Беларусиучения