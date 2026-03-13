13 марта ко Дню Конституции нотариусы по всей Беларуси консультируют бесплатно

Ко Дню Конституции нотариусы консультируют бесплатно: 13 марта по всей стране проходит благотворительная акция правовой помощи.

Любой желающий вправе прийти в нотариальную контору и задать вопросы: о наследстве, завещаниях, сделках с квартирами и машинами.

Акция ежегодная и всегда востребованная: в 2025 году за один день помощь получили около 4,5 тыс. человек.