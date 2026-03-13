13 марта во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции

Углубить знания и осознать ценность Основного закона страны - единый урок, посвященный Дню Конституции, проходит 13 марта во всех школах Беларуси.

Единый урок также прошел и в гимназии № 61 города Минска. Педагоги обсуждают с ребятами права и обязанности граждан, а также ценности белорусского общества, закрепленные в Основном законе. Дети узнают о структуре и содержании Конституции, о внесенных в нее изменениях и дополнениях.

Здесь говорят о том, что значит быть гражданином и почему так важно знать принципы, закрепленные в главном документе. Сделать сложные темы понятными помогают интерактивные форматы: викторины и командные задания.

"В нашей Конституции очень много есть прав для граждан. Во-первых, это право на жизнь. Во-вторых, это право на образование. Любой человек в нашей стране может учиться совершенно спокойно в школе", - отметил учащийся гимназии № 61 г. Минска Руслан Изотов.

"Республика Беларусь - это страна возможностей. Государство делает все для нас для того, чтобы мы могли учиться, получать бесплатную медицину и образование, а также развивать себя. Мы живем в самой чистой стране Европы. Это, безусловно, все иностранцы подмечают. Я тоже безумно горжусь тем, что государство делает столько полезных и важных, необходимых вещей для нас", - рассказал учащийся гимназии № 61 г. Минска Иван Власик.

"Детей надо научить работать с документами. С Конституцией в любом возрасте можно это спокойно сделать: берем пятиклассников, упрощаем задания. Если это, например, 11-й класс профильного обучения, то здесь уже более широкая работа: мы разбираем статьи, группируем их - где личные права, где социально-политические. То есть, в зависимости от особенностей развития наших учащихся, мы выстраиваем задания: мастер-классы, работа с видео, практические какие-то задания, которые можно сравнить с другими конституциями", - поделился учитель истории и обществоведения гимназии № 61 г. Минска Дмитрий Кийко.