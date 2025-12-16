15 декабря в Минске стартовала республиканская благотворительная акция "Елка желаний"

"Елка желаний" засияла в Минске! Принять участие в республиканской благотворительной акции может каждый - специальные елки с желаниями на открытках находятся в торговых центрах и магазинах Беларуси. Можно передать определенный подарок или перечислить средства на благотворительный счет.

Поздравления и подарки получат дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Свои желания они написали на открытках, которыми украсили елки на главных локациях Минска.

Анжела Киракосян, директор социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района г. Минска":

"Детский городок - это интернатное учреждение, которое находится в Ленинском районе города Минска. На воспитании, на содержании в нашем учреждении находится на сегодняшний момент 61 ребенок. Все ребята проживают на нашей территории, в семьях, у них есть родители, воспитатели".

Анжела Киракосян, директор социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района г. Минска"

В ТЦ "Першы Нацыянальны гандлёвы дом" для 80 девчонок и мальчишек подготовили новогоднюю сказку - праздничное представление, фокусы и интерактивы. А волшебный сюрприз преподнес Дед Мороз, который вручил подарки детям.

"Я очень люблю всякие головоломки. Я очень рад, что приехал сюда. Здесь все по-новогоднему, необычно", - рассказал воспитанник социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района г. Минска" Юрий Шабан.

воспитанник социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района г. Минска" Юрий Шабан

Андрей Чистяков, начальник отдела маркетинга и корпоративной культуры ГО "Столичная торговля и услуги":

"24 предприятия Республики Беларусь подготовили подарки детям, которые писали пожелания на открытках и шарах. И эти открытки были размещены на главном входе торгового центра "Першы Нацыянальны гандлевы дом" на "Елке желаний". Представители предприятий сюда приезжали, читали пожелания детей и сегодня подготовили подарки".

Андрей Чистяков, начальник отдела маркетинга и корпоративной культуры ГО "Столичная торговля и услуги"