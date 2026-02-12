15 февраля исполняется 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

15 февраля исполнится 37 лет, как последний советский солдат покинул территорию Афганистана.

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в Бресте прошла встреча главы Брестской области с активом областного объединения воинов-афганцев. Участники обсудили волнующие их вопросы, в том числе активное участие ветеранов-афганцев в патриотическом воспитании молодежи. Услышали слова благодарности и получили грамоты.

В Брестской области проживают более 4 тыс. ветеранов боевых действий на территории других стран. 415 из них награждены орденами и 890 - медалями. 126 воинов, уроженцев юго-западного региона, погибли, исполняя служебный долг в Афганистане.

Анатолий Борисюк, председатель Брестской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

"Память обо всех погибших увековечена, их именами названы улицы, школы. Ежегодно в городе Бресте проходит легкоатлетический пробег, оборудовано 4 музея и 19 музейных комнат. Ежегодно Брестская областная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане проводит 13 спортивных турниров по разным видам спорта среди молодежи в память о погибших земляках".