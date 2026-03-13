18 человек под стражей - в Беларуси ликвидирована крупнейшая сеть мошеннических колл-центров

В феврале были задержаны работники самой крупной сети мошеннических колл-центров, изобличенной в Беларуси. О масштабах в первую очередь говорит география их преступлений, а это 180 стран и оборот до 2 млн долларов в месяц.

Многолетняя фабрика обмана была приостановлена белорусскими силовиками 17 февраля 2026 года. Это был вторник, и большинство сотрудников мошеннических офисов, а это почти 200 человек, как по графику, находились на рабочих местах. Их средний возраст от 20 до 38 лет. Судя по атмосфере, в которой проходило задержание, визита посторонних людей там никто не ждал.

4 офиса по всему Минску штурмовали одномоментно. В этом помогали бойцы спецподразделений МВД. И уже вскоре задержанные давали первые показания. Не исключено вдохновлялись молодые брокеры популярным фильмом, повествующим о взлете и падении мошенника, учившего продавать мусорные акции. На эту мысль наталкивают окна в офисе, расклеенные пейзажами нью-йоркских небоскребов.

Эти люди, что оказались в наручниках, по версии следствия, на протяжении 7 лет обманывали народ, убеждая в успехе вымышленного проекта. 5 лет, например, это достоверно известно, вытягивали деньги под видом вложений на валютном рынке Форекс. Одна из жертв лишилась 250 тыс. долларов.

Инвесторов фигуранты находили через поддельные сайты. Их количество поражает. По материалам дела фишинговых ресурсов было создано более 800.

"При обращении граждан к данным ресурсам ими заполнялись специальные анкеты, в которых в электронном виде они указывали свои фамилии, имена, отчества, абонентские номера телефонов и электронные почтовые ящики", - рассказал замначальника ГУ цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси Сергей Гамко.

Далее происходили обзвоны. В разговорах с клиентами фигуранты никогда не представлялись своим именем. Для этого у них было огромное множество псевдонимов. В материалах дела фигурируют 1,6 тыс. различных имен.

"Со стороны компании работали через приложение, которое давало возможность можно звонить на другие номера. Соответственно, люди, которым мы звонили, в ответ позвонить не могли", - пояснил подозреваемый по уголовному делу.

Стартовый депозит составлял от 500 долларов. Далее инвесторам с помощью инфографики и различного визуала рисовали на платформах поддельные отчеты и ложную статистику доходности. Этим клиентов подкупали и вынуждали продолжать вносить все новые суммы. И никто в моменте не подозревал, что их деньги через интернет-ловушки утекают злоумышленникам на дроп-счета и крипто-кошельки.

Два мошеннических колл-центра располагались на территории столицы и имели единый дистанционный центр управления. Их жизнедеятельность обеспечивали семь отделов. Обзвонщики, специалисты по удержанию клиентов, техническая и финансовая поддержка, бизнес-тренеры, HR-рекрутеры. Некоторые сотрудники на руки получали от 3 до 4 тыс. долларов. Новые кандидаты обязательно проходили через полиграф.

"Подбор кадров в колл-центре осуществлялся в том числе на официальных площадках, таких как rabota.by, praca.by. С потенциальными сотрудниками проводилось собеседование, после чего они направлялись на двухнедельные курсы. Во время данных курсов, либо после их проведения, кандидаты подвергались опросу с использованием полиграфа. И при этом будущих работодателей особо волновали вопросы отношения кандидатов к правоохранительным органам. Также наличие, а точнее сказать, отсутствие моральных качеств у кандидатов. По окончанию курсов все кандидаты сдавали зачеты", - рассказал начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси Сергей Новик.

Безопасность обеспечивала и собственная охрана, и технические меры предосторожности. В офисах стояли тревожные кнопки, которые при нажатии мгновенно отключали все компьютеры и блокировали доступ к внутренним информационным ресурсам. Преступники были уверены, что такая система позволит им уничтожить улики раньше, чем войдут оперативники. Однако когда дошло до дела, заслон рухнул.

Свою работу мошеннические колл-центры, как выяснилось, вполне успешно маскировали под законную. Скрывались под именами организаций, которые предоставляли услуги по созданию рекламы, IT, телефонных информационно-справочных служб. К слову, 9 человек в штате - это иностранцы.

А создателем этого инвест-шоу в сети, к слову, был не один человек. И на сегодня они, хотя их личности известны, остаются в недосягаемости. Что касается ущерба, он оценен пока в 290 тыс. белорусских рублей. Однако эта сумма, как и количество потерпевших по окончании расследования, может измениться.

"По обстоятельствам участия в деятельности мошеннических колл-центров также допрошены 97 лиц, которые в период проведения активных мероприятий находились в офисных помещениях мошеннических колл-центров, осуществляли возложенные на них обязанности. На основании санкционированных прокурором постановлений в офисных помещениях мошеннических колл-центров, местах фактического проживания подозреваемых, их автомобилях проведено 78 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты компьютерная техника и иные носители информации. Всего 601 устройство и денежные средства на общую сумму не менее 790 тыс. белорусских рублей", - подчеркнул замначальника ГУ цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси Сергей Гамко.

18 задержанных остаются под стражей. Всем, кроме одного, предъявлено обвинение. Как именно вышли на лжеброкеров, это оперативная информация, она не разглашается. Однако, что можно сказать? Эти люди были под наблюдением правоохранителей не один месяц. И, как поделились в СК, попали они в поле зрения примерно с мошенническими колл-центрами, что были впервые вскрыты в столице в 2024 году.

Криминальный бизнес в цифровой среде уверенно занял лидирующие позиции в структуре всей преступности. Это мировая тенденция, и Беларусь не исключение. Согласно статистике МВД, практически каждое третье преступление в стране уже с приставкой "кибер".

"По результатам 2025 года удельный вес киберпреступлений в структуре преступности занял почти 30 %, и мы этот рост наблюдаем с 2020 года. На сегодняшний день он уже превысил почти 37 %. А если брать столичный регион, где сконцентрированы все основные финансовые потоки, где проживает большинство граждан, этот удельный вес уже превышает все 40 %", - отметил замначальника ГУ по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Алексей Новаш.

В прошлом году ущерб от киберпреступлений в пределах Беларуси составил около 18 млн долларов в эквиваленте. Это все деньги обманутых людей. Тем не менее, система защиты цифровой среды, выстроенная у нас в стране, действенная, говорят специалисты, и она постоянно совершенствуется. Белорусские правоохранители говорят, вор, даже IT, будет сидеть в тюрьме и не важно, где он прячется.

Конечно, в приоритете минимизация ущерба. С июля в стране заработает единая для всех банков антифрод-система или по-другому система защиты, которая автоматически анализирует транзакции, оценивает риски и блокирует подозрительные операции.

Это станет очередным барьером для кибермошенников, желающих забраться в карманы белорусов. Однако, очевидно, на своем пути они ни перед чем не остановятся. В России, например, известны циничные схемы, когда аферисты под видом волонтеров звонили людям, нуждающимся в операции. Получив информацию о диагнозе, они давят на больное. Процедуру, готовы оплатить, нужно только перевести сумму, покрывающую комиссию. Стоит ли уточнять, что в надежде на выздоровление отдающие последние деньги жертвы остаются ни с чем?

Нельзя исключать, что киберпреступники будут пытаться играть и на теме здоровья белорусов. Криминальный заработок в виртуальной среде - это целая индустрия, приносящая по некоторым оценкам до 1 трлн долларов в год. Точную цифру назвать сложно из-за латентности преступлений.

По такому поводу главная рекомендация специалистов - свои личные данные, паспорта и карточек от банковских до медицинских по телефону и в мессенджерах ни в коем случае не называть. Если есть сомнения, положите трубку, за это наказание не предусмотрено.