19 марта состоялся финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси"

Авиакосмические технологии, биоиндустрия, цифровая медицина и IT-сектор - эти и другие направления представили 19 марта в Минске в финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".

Старт проекту дали еще в сентябре 2025 года: тогда молодые ученые со всей страны подали 1300 заявок. Затем прошел многоступенчатый отбор: районные, областные и университетские этапы.

Уже 15 лет молодые ученые, студенты и школьники придумывают, как модернизировать векторы экономики, промышленности, здравоохранения. 19 марта прошел последний этап конкурса "100 идей для Беларуси". На гранд-финале были представлены 173 проекта.

Например, электровелосипед с интеллектуальным управлением - дело рук двух школьников. Изобретение позиционируется как полноценная альтернатива автомобилю. Главные особенности модели - круиз-контроль и система видеонаблюдения.

Велосипед собран из белорусских комплектующих и легко адаптируется как для городских условий, так и для загородных поездок.

"Цель данного проекта - проектирование электровелосипеда, сочетающего в себе надежную литиевую систему питания, интеллектуальное управление и современные средства безопасности и комфорта. Мы считаем, что если электровелосипед будет оснащен данными функциями, то его эксплуатационные характеристики удобства и надежности значительно возрастут, что сделает его более перспективным для массового использования", - отметила участница конкурса "100 идей для Беларуси" Марьяна Заздравных.

Все инновационные разработки распределены по 10 номинациям - от лучших бизнес-идей до агропромышленности. Так, вектор АПК собрал более 10 инициатив, разработка одного из финалистов (цифровые системы управления умным хозяйством) привлекла внимание многих.

"В Беларуси стартовала посевная кампания, и уже активно должна разработка апробироваться на реальных предприятиях. В середине уборочной кампании система показала довольно-таки хорошие результаты в плане уборки: прогнозирование погоды, отслеживание всех данных, полностью виртуальная статистика. Эта полноценная модель тоже уникальна, статистика вся интерактивная. В проекте есть возможность отслеживания и экспорта данных. Я исключаю человеческий фактор и помогаю оптимизировать ресурсы в цифровом плане. По сути это продовольственная безопасность страны в цифровом варианте", - поделился участник конкурса "100 идей для Беларуси" Максим Парипа.

Владимир Перцов, первый замглавы Администрации Президента Беларуси, оценил разработки и обратился с напутственными словами для юных изобретателей: "Я желаю вам настоящих творческих побед и, самое главное, внедрения ваших изобретений в различные сферы: промышленности, сельского хозяйства, химии, IT-культуры - во все сферы Республики Беларусь".

Свою историю конкурс ведет с 2011 года. За это время из 20 тыс. заявок более 3 500 проектов получили путевку в жизнь и сейчас внедрены на белорусских предприятиях.

Триумфаторы 2026 года могут претендовать на поддержку спецфонда Президента Беларуси и получить средства от Белорусского инновационного фонда на разработку бизнес-планов.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Хочется отметить, что наши победители не остаются только на национальном уровне, они достойно представляют Республику Беларусь на международной арене. Победители предыдущих сезонов также являются победителями конкурса "100 идей для СНГ".

