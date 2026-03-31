2 апреля Беларусь и Россия отметят День единения
2 апреля Беларусь и Россия отпразднуют День единения. В преддверии праздника в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых освятили знамена нерушимого морского флота и артефакты, связанные с подвигом белорусов-черноморцев. Первый камень памяти заложили на территории Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.
Также в крипту храма привезли три капсулы: с водой с места крушения парохода "Адмирал Нахимов", песком с геленджикского пляжа, где в годы войны оказывали помощь раненым бойцам, также в крипту доставили землю с мемориального кладбища, где обрели покой белорусские летчики, чьи останки были обнаружены за последние 15 лет.
Не всех героев удалось вернуть на родину для захоронения, и теперь частичка земли с места их упокоения стала частью общей памяти.