2 канадских волка приехали в Минский зоопарк

В Минском зоопарке пополнение в семье хищников. Пара канадских волков приехала в столицу из Витебского зоосада.

Животные в черной окраске и значительно крупнее наших белорусских серых. Вес взрослой особи может достигать 70 кг. Новоселы сразу адаптировались в новых апартаментах и продолжают осваивать территорию.