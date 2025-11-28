Смотреть онлайнПрограмма ТВ
2 канадских волка приехали в Минский зоопарк

В Минском зоопарке пополнение в семье хищников. Пара канадских волков приехала в столицу из Витебского зоосада.

Животные в черной окраске и значительно крупнее наших белорусских серых. Вес взрослой особи может достигать 70 кг. Новоселы сразу адаптировались в новых апартаментах и продолжают осваивать территорию.

Напомним, Минский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теплолюбивые животные переехали в комфортные апартаменты со знаком плюс. Посетить зоосад можно ежедневно с 10:00 до 18:00.

Разделы:

Общество

Теги:

зоопаркМинский зоопаркживотные