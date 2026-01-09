2 тыс. человек и сотни единиц техники брошены на расчистку Минска от снега

В этот лютый мороз и пронизывающий ветер на службе у ЖКХ работает более 3 тыс. единиц техники и задействовано свыше 2 тыс. человек. Вся эта армада - от большегрузов до маневренных дворников - брошена на борьбу со стихией.

Именно они спасают наши дворы, срочно расчищая проходы к подъездам, детским площадкам и парковкам, чтобы жизнь в городе не остановилась.

Алексей Андреев, директор ЖЭУ Первомайского района г. Минска:

"У нас 150 человек. Весь личный состав работает на территории. Привлечено 50 человек, может, даже больше. Я думаю, коллапса в городе не будет".