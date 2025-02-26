20 лет колонии за убийство британского продюсера - в Минском городском суде вынесли приговор

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20 лет колонии усиленного режима за убийство британского телепродюсера. Сегодня вынесли приговор по громкому делу. Гражданин Великобритании Кристофер Рис был убит с особой жестокостью в Москве 25 лет назад. Изрезанное тело нашли в "трешке" на Тверской.



Приоритетной стала версия - убийство на бытовой почве. Однако вычислить и задержать подозреваемого не смогли. И вот только спустя 26 лет в деле появился обвиняемый - уроженец Могилева.



Помогли новые возможности в области ДНК-экспертиз. В 1999-м фигуранту было всего 19. Прямо сейчас, как стало известно, он уже отбывает наказание за другое убийство - своей сожительницы. Суд об убийстве начался на минувшей неделе.

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:

"Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, с которым познакомился накануне в одном из ночных клубов, находясь в квартире последнего на улице Тверской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ему стеклянной бутылкой и горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами не менее 81 удара по различным частям тела. От полученной комбинированной травмы тела с множественными повреждениями жизненно важных органов потерпевший скончался на месте происшествия. Длительное время обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, совершив при этом ряд корыстных и насильственных преступлений на территории Российской Федерации и Республики Беларусь".