20 января стартовал отбор финалистов проекта "100 идей для Беларуси"

Молодые новаторы приступили к презентации новых идей и разработок. К слову, Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" стартовал в октябре 2025 года. Поступило более тысячи заявок.

Совсем скоро начнутся отборочные испытания в финал конкурса.

Отборочные туры проекта "100 идей для Беларуси"

От задумки до реализации. Отбор финалистов 15-го сезона проекта "100 идей для Беларуси" стартовал 20 января. Это платформа, где смелые замыслы превращаются в практические решения: от энергоэффективных технологий и агропромышленных инноваций до перспективных бизнес‑идей и социальных инициатив.

Среди участников - школьники, студенты, молодые люди в возрасте до 35 лет, а также молодые ученые. К примеру, Александр Винокуров еще в 10 классе пошел в Национальный детский технопарк на направление информационной безопасности. Там он прошел три обучающие смены по этому направлению. Однако и время зря не терял, работал с вредоносными файлами - провел немало исследований. И уже в 11 классе решил представить свои исследования в качестве проекта.

На достигнутом Александр не остановился. Уже студентом БГУ парень представил идею на международном проекте "100 идей для СНГ". К слову, разработка стала лучшей в номинации "IT-сфера". Речь про "VinSafe: ваша безопасность - наша забота". Это идея, которая предлагает комплексную антивирусную систему, сочетающую программные и аппаратные компоненты. Она полезна как специальным службам, бизнесу, университетам, так и обычным пользователям.

В финал выйдут победители областного отборочного тура, Министерства образования, Национальной академии наук.