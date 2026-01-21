21 января в Минске стартовал 15-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

"100 идей для Беларуси" - это вклад в развитие реального сектора экономики страны. 21 января в Минске на базе центра технического творчества свои проекты презентует столичная молодежь. Это разработки в сфере экономики, медицины, образования и сельского хозяйства.

15-й сезон проекта "100 идей для Беларуси стартовал", свои идеи презентует молодежь столицы. Учащиеся школ и колледжей, молодые специалисты, работающие на предприятиях, презентуют себя отдельно.

Проекты разделены по десяти номинациям: экология, экономика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и т.д.

"Я разработал свой проект "Умная теплица". Сейчас вы видите только умную теплицу без датчиков, но вообще датчики есть, они просто отдельно, я их внедряю, и они мне помогают понимать, что не так с растениями, и что мне нужно для этого сделать", - рассказал участник конкурса.

"Это мой проект "Умная трость". Идея в том, чтобы помочь слабовидящим людям более полноценно жить. Трость оснащена ультразвуковым датчиком, который постоянно определяет расстояние до ближайших объектов и в зависимости от расстояния дает звуковые и вибросигналы", - поделился другой участник.