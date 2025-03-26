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26 марта в Минске состоятся учения в комплексе административных зданий по пр. Независимости

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Фото: belta.by

26 марта с 14:00 до 16:00 в Минске на территории комплекса административных зданий по пр. Независимости, 32A пройдет тактико-специальное учение по тушению пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций с привлечением техники МЧС. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Спасатели просят с пониманием отнестись к необходимости проведения подобных мероприятий.

МинскМЧСучения