26 марта в Минске состоятся учения в комплексе административных зданий по пр. Независимости

26 марта с 14:00 до 16:00 в Минске на территории комплекса административных зданий по пр. Независимости, 32A пройдет тактико-специальное учение по тушению пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций с привлечением техники МЧС. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу министерства.