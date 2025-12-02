3 декабря в Беларуси - Международный день инвалидов

3 декабря особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями - во всех уголках страны уже проходят диалоговые площадки, форумы, выставки-ярмарки.

В Беларуси проживает более полумиллиона людей с инвалидностью, это порядка 6 % населения. Инклюзивная среда, доступное образование и возможности трудоустройства - в стране создаются максимально комфортные условия. Делается все, чтобы такие люди чувствовали себя наравне со всеми, развивали таланты и были полезны обществу. Ведь качество жизни и создание равных возможностей для каждого гражданина - один из приоритетов социальной политики нашей страны.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Мы сегодня видим, что государство максимально мотивирует нанимателей к тому, чтобы они создавали специализированные рабочие места для инвалидов и принимали людей с инвалидностью в свои коллективы. Сегодня проводятся такие меры, как компенсация нанимателю затрат на адаптацию к трудовой деятельности. В рамках этой меры сегодня многие люди с инвалидностью получают востребованные профессии - швея, оператор ЭВМ, бухгалтер. Это меры также по бронированию рабочих мест. А в текущем году добавилось и квотирование рабочих мест".

