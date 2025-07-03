3 июля сотрудники ГАИ Беларуси отмечают профессиональный праздник

"Во все времена, независимо от политических и экономических условий, работники ГАИ обеспечивают правопорядок в обществе, - рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков. - Наша работа требует высоких профессиональных и личных качеств, готовности всегда прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Благородный труд сотрудников, грамотные, четкие и оперативные действия способствуют созданию в нашей стране безопасной дорожной обстановки, обеспечивают стабильность и процветание белорусского народа. Мы никогда не перестанем гордиться доблестью и бесстрашием, верностью долгу сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, тех, кто и в годы войны, и в мирное время защищал закон, интересы государства, безопасность граждан. Их имена навечно останутся в нашей памяти".