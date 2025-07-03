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3 июля сотрудники ГАИ Беларуси отмечают профессиональный праздник
Госавтоинспекция 3 июля наряду с Днем Независимости Республики Беларусь празднует 89-ю годовщину годовщину своего образования, сообщает агентство "Минск-Новости".
Госавтоинспекция - это мощное, мобильное, хорошо оснащенное и высокопрофессиональное подразделение МВД. Тысячи сотрудников ГАИ стоят на страже покоя и безопасности граждан.
"Во все времена, независимо от политических и экономических условий, работники ГАИ обеспечивают правопорядок в обществе, - рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков. - Наша работа требует высоких профессиональных и личных качеств, готовности всегда прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Благородный труд сотрудников, грамотные, четкие и оперативные действия способствуют созданию в нашей стране безопасной дорожной обстановки, обеспечивают стабильность и процветание белорусского народа. Мы никогда не перестанем гордиться доблестью и бесстрашием, верностью долгу сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, тех, кто и в годы войны, и в мирное время защищал закон, интересы государства, безопасность граждан. Их имена навечно останутся в нашей памяти".
Особую благодарность Виктор Ротченков передал ветеранам, посвятившим свои лучшие годы жизни службе в Госавтоинспекции, внесшим личный вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения. Он напомнил, что в рядах белорусской ГАИ выросло множество руководителей, чье отношение к делу, неукротимая энергия и высочайшая ответственность, обязательность слова и дела были и будут примером для всех сотрудников ГАИ.