40 лет после трагедии на ЧАЭС - как Беларусь превратила пострадавшие земли в локомотив экономики

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03618325-fd3b-4f83-8c2f-9d77f6cc699a/conversions/a8b780c1-49c5-4707-9979-1e72138d5e75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03618325-fd3b-4f83-8c2f-9d77f6cc699a/conversions/a8b780c1-49c5-4707-9979-1e72138d5e75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03618325-fd3b-4f83-8c2f-9d77f6cc699a/conversions/a8b780c1-49c5-4707-9979-1e72138d5e75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03618325-fd3b-4f83-8c2f-9d77f6cc699a/conversions/a8b780c1-49c5-4707-9979-1e72138d5e75-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

26 апреля 2026 года исполнится 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Белорусские земли сильно пострадали: четверть территории оказалась загрязнена, пострадали 2,5 млн жителей, лесные и пахотные земли. Но сегодня речь идет уже не о ликвидации последствий, а о развитии территорий.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Цилько в "Актуальном интервью" рассказал, какой путь прошла страна, как удалось реабилитировать земли и почему сегодня эти регионы становятся локомотивом экономики.

В первые годы после катастрофы было сложно. Теория была, практику приходилось создавать с нуля. И здесь ключевую роль сыграла позиция главы государства. "Много было политических сил, иностранных, которые вмешивались, чтобы эти земли оставить, законсервировать до будущих времен, когда будут изобретены технологии нейтрализации. Однако было принято решение - эти земли развивать. Президенту удалось убедить белорусов в том, что это наша земля и что без нее нам будет сложно развиваться", - подчеркнул депутат.

За 40 лет реализовано 6 государственных программ, охватывающих все сферы: реабилитацию пахотных земель, создание социальной инфраструктуры, здравоохранение, науку.

Главный вызов - научиться производить чистую продукцию на землях, которые считались непригодными. И наука справилась. "Мы научились выращивать чистую продукцию, производить готовые продукты, продавать их даже на экспорт. А это дорогого стоит. Были подобраны особые культуры, выведены такие, которые не впитывают радиационные вещества", - рассказал Олег Цилько.

Сегодня пострадавшие районы не узнать. Они газифицированы, электрифицированы, обустроены скважинами обезжелезивания воды. "Строятся детские садики, поликлиники. Все для того, чтобы люди ни в чем не нуждались", - отметил депутат.

Сейчас речь идет о создании на этих территориях новых предприятий и производств. Инициатива "Один район - один проект" набирает обороты. "Кто бы мог подумать еще 10-15-20 лет назад, что в Беларуси будет своя красная икра, своя форель? Однако все возможно. Процесс не стоит на месте. Необходимые технологии уже существуют, климат меняется, сельхозпроизводители меняют культуры", - сказал Олег Цилько.