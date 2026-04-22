40-я годовщина аварии на ЧАЭС: более 45 % населенных пунктов в Беларуси живут в обычном режиме

26 апреля будет 40-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Площадь загрязнения радиацией территорий Беларуси за это время сократилась почти в 2 раза, а обеспеченность населения оздоровлением достигает 100 %.

В Беларуси планомерно реализовано 6 профильных госпрограмм. В чем их ключевая цель, каких результатов удалось достичь, как сегодня выглядит международное сотрудничество по линии радиационной безопасности, рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская.

″По истечении 40 лет проделана большая работа государством нашей страны. Лично принимает участие глава государства, который в определенный момент принял решение, что нужно эти территории реабилитировать и не оставлять. Поэтому весь комплекс работ и защитные мероприятия, которые мы провели, позволили нам исключить из списка более 1,8 тыс. загрязненных населенных пунктов. На сегодняшний день остается примерно такое же количество, с которым мы будем работать и дальше. Больше 45 % населенных пунктов работают и живут в обычном режиме″, - отметила Жанна Чернявская.

В Беларуси реализуются чернобыльские госпрограммы. В 2025 году закончилась реализация шестой госпрограммы. В последних трех большая часть финансирования направлена на социальную защиту, здоровье, проведение специальной диспансеризации в регионах. ″Комплекс всех государственных программ касался различных чрезвычайных мер проведения защитных мероприятий. Сделан упор на то, чтобы снизить уровень воздействия радиации на население и его здоровье″, - сказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Также она отметила, что финансирование выделялось не только на реабилитационные мероприятия, но и на работу всей системы подготовки кадров. Для этого были открыты институты для подготовки радиологов.