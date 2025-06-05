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5-6 июня в Гомельской области пройдет V Форум медийного сообщества Беларуси
Форум медийного сообщества Беларуси стартует 5 июня под лозунгом "Медиа сегодня: фокус на правду". На мероприятие, которое проводится уже в пятый раз, журналисты со всей страны соберутся в Гомельской области.
Программа обширная - запланированы панельные дискуссии, экскурсии, знакомство с предприятиями региона. Журналисты, эксперты медиа, представители блогосферы, идеологической вертикали и пресс-служб республиканских органов государственного управления обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы. Главная тема дискуссий - роль правдивой и объективной информации в современном мире.
Традиционно на форуме подведут итоги информационной работы за 2024 год и в торжественной обстановке назовут имена победителей и лауреатов XXI Национального конкурса "Золотая Литера".