5-6 июня в Гомельской области пройдет V Форум медийного сообщества Беларуси

Форум медийного сообщества Беларуси стартует 5 июня под лозунгом "Медиа сегодня: фокус на правду". На мероприятие, которое проводится уже в пятый раз, журналисты со всей страны соберутся в Гомельской области.

Программа обширная - запланированы панельные дискуссии, экскурсии, знакомство с предприятиями региона. Журналисты, эксперты медиа, представители блогосферы, идеологической вертикали и пресс-служб республиканских органов государственного управления обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы. Главная тема дискуссий - роль правдивой и объективной информации в современном мире.