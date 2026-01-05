3.71 BYN
5 января в Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица
Автор:Редакция news.by
Белгидромет предупреждает: после праздников зимний характер погоды будет сохраняться всю неделю. Прогнозируются снег, мороз, порывистый ветер и метели с ухудшением видимости до 3 километров.
5 января на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. ГАИ настоятельно рекомендует быть предельно внимательными в пути и соблюдать основные правила безопасности в условиях переменчивой зимней погоды.
Сотрудники милиции нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. Если вы попали в затруднительную ситуацию в пути, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД.