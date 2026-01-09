Смотреть онлайнПрограмма ТВ
50 единиц техники против непогоды: как аэропорт Минска обеспечил запуск рейсов в Таиланд и Израиль

"Белавиа" дала старт рейсам в Таиланд, а также в Израиль, авиасообщение с которым возобновилось после перерыва. Взлет и посадка проходили в непростых погодных условиях. Аэропорт готов к любой погоде и продолжает работать в штатном режиме.

При подготовке летного поля одновременно работают почти 50 единиц техники. Усилены бригады рабочих и водителей.

Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск:

"Было проведено совещание оперативного штаба по борьбе с непогодой. Усилены снегоуборочные бригады, задействована резервная техника, увеличено на 30-40 % количество плужно-щеточных машин, роторных снегоочистителей, коммунальной, тракторной техники, специальной техники, и, соответственно, персонала".

Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск

Общество

