50 единиц техники против непогоды: как аэропорт Минска обеспечил запуск рейсов в Таиланд и Израиль

"Белавиа" дала старт рейсам в Таиланд, а также в Израиль, авиасообщение с которым возобновилось после перерыва. Взлет и посадка проходили в непростых погодных условиях. Аэропорт готов к любой погоде и продолжает работать в штатном режиме.