7 мая в белорусских школах проведут единый урок, посвященный Дню Победы
Единый урок, приуроченный ко Дню Победы, состоится в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая. Об этом пишет БЕЛТА.
"Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа священна, почему правда о Великой Отечественной войне - это наш щит. Также педагоги расскажут детям, почему сохранять объективную память о Великой Победе - это честь и ответственность. В Год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу", - проинформировали в ведомстве.
Урок направлен на расширение знаний учащихся о подвиге белорусского народа, белорусских женщин в годы Великой Отечественной войны, воспитание гражданственности и патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое Родины, готовности служить на благо своего народа, содействие осознанию учащимися ценности мира на Земле, необходимости сохранения исторической памяти.
Информационно-методические материалы для подготовки и проведения урока размещены на Национальном образовательном портале.