8 дней, 10 городов и деревень: единственный круизный лайнер в Беларуси открыл сезон путешествий

Единственный круизный лайнер в Беларуси "Белая Русь" совершает свой первый в этом сезоне рейс. Уже он проделал половину маршрута. 15 апреля остановку лайнер сделал в одном из древних белорусских городов - Турове.



Туристическая программа разделена на 2 части. Во время первой гости посетили комплекс археологических раскопок, после свободная программа (прогулка по городу).



Вторая часть будет позже. Отдыхающие увидят растущие кресты и посетят молочный комбинат. Но программа гораздо шире. 8 дней путешествия, более 10 городов и деревень, 24 объекта для посещения. В каждом своя экскурсионная программа. Все сделано для того, чтобы гости максимально прочувствовали местный колорит и увидели всю красоту белорусского Полесья.