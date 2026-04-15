8 дней, 10 городов и деревень: единственный круизный лайнер в Беларуси открыл сезон путешествий
Увидеть природное многообразие и ознакомиться с богатым наследием белорусского Полесья. По живописным маршрутам курсирует круизный лайнер "Белая Русь". Такой формат путешествия - единственный в своем роде в Беларуси. Спрос большой, все билеты распроданы до конца лета.
Единственный круизный лайнер в Беларуси "Белая Русь" совершает свой первый в этом сезоне рейс. Уже он проделал половину маршрута. 15 апреля остановку лайнер сделал в одном из древних белорусских городов - Турове.
Туристическая программа разделена на 2 части. Во время первой гости посетили комплекс археологических раскопок, после свободная программа (прогулка по городу).
Вторая часть будет позже. Отдыхающие увидят растущие кресты и посетят молочный комбинат. Но программа гораздо шире. 8 дней путешествия, более 10 городов и деревень, 24 объекта для посещения. В каждом своя экскурсионная программа. Все сделано для того, чтобы гости максимально прочувствовали местный колорит и увидели всю красоту белорусского Полесья.
На борту "Белой Руси" отдыхающим оказывают полный комплекс услуг, здесь принцип "все включено": проживание, питание, экскурсионные услуги и концертные программы. На этом первом рейсе 30 пассажиров: 28 россиян и 2 белоруса. Всего на корабле 16 кают разного класса комфорта. Так что наш белорусский круиз не уступает европейским. За это и любят нашу страну и приезжают сюда сотни тысяч туристов.