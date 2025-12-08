8 января "Белавиа" выполнит первый рейс в Паттайю

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" открывает новую полетную программу. Теперь из Минска в Таиланд можно улететь прямым рейсом.

С января чартерные рейсы будут выполняться на остров Пхукет и на знаменитый курорт Паттайя. Это будут первые в истории прямые рейсы между странами.

Из Минска в Таиланд

Тропический рай для белорусов теперь стал на 10 часов полета ближе. Первый рейс в Паттайю отправится 8 января, а на остров Пхукет - 11 января. Раньше попасть в Таиланд можно было с одной или даже с двумя пересадками. Путешествие растягивалось на 20 часов, а иногда и на сутки, добавляя усталости и стресса. Теперь же сели в Минске на новенький аэробус - приземлились в тропиках.

Самолеты будут летать с периодичностью примерно раз в 10-11 дней. Продолжительность перелета - около 10 часов в одну сторону. А вот обратный путь, против ветра, займет 11 часов.

За 2025 год Таиланд посетило почти 29 тыс. белорусов! С запуском новых рейсов количество увеличится на 30-40 %. Фишка страны - в универсальности и гостеприимстве. Паттайя - это динамичный город, который никогда не спит. До столицы Бангкока - 2 часа на авто. Что касается Пхукета, то это эталон пляжного отдыха. Его называют "жемчужиной Андамана" за белоснежный песок и бирюзовое море. На сегодняшний день Таиланд - 17-я страна в карте полетов "Белавиа".

Как отметило руководство "Белавиа", магнетизм Таиланда белорусов не оставит равнодушными. Это страна-контраст, где есть все: от шумных мегаполисов до уединенных островов. Ожидается полная загрузка первых вылетов.