80 лет народному артисту России Юрию Антонову

Изобретатель шлягеров, гениальный мелодист и кумир нескольких поколений. Он написал десятки песен, озвучил фильмы и даже детские мюзиклы. Музыкант с доброй душой, но сердце его открыто только для близких. Народному артисту России Юрию Антонову сегодня - 80. Юбиляра поздравил Президент Беларуси, выразив уверенность, что творчество и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.

Композитор вырос в сердце Минской области - Молодечно. Он никогда не забывает свой дом, поэтому всегда с удовольствием приезжает на встречу с благодарной публикой. Его песни знают наизусть! Именно поэтому в честь юбиляра Нина Можейко составила биографический хит-парад. Споем прямо сейчас.

Антонов - феномен. Его долго не принимали в Союз композиторов. Но он раскрыл секрет стопроцентных хитов. Не издал ни одного диска-гиганта до 1985-го, но зарабатывал гораздо больше любого деятеля советской эстрады.

Ведь песни штамповались миллионными тиражами. Он и сегодня «качает».

В чем же "разынка" антоновских мелодий? На белорусский перешли неслучайно, ведь он для Юрия Михайловича не чужой. Вырос в семье военного в Молодечно.

Карьеру начинал в Минске, в коллективе легендарного Вуячича. Возможно, именно это выступление стало поводом, чтобы задуматься: "А чаму ж мне не пець"?

И все же запел он попозже. Сначала его первый хит «Нет тебя прекрасней» спели почти все уважающие себя ВИА Советского Союза. А он сделал трек прощальным, когда уходил из "Поющих гитар". Согласитесь, символично?

А вот с гитарой Антонов не расстается по сей день. Она в свое время обеспечила ему и первое появление в кино. В картине «Прежде, чем расстаться» музыкант сыграл самого себя. Сами посмотрите.

В 1981 году Юрий Антонов впервые пробует себя как кинокомпозитор. Он пишет саундтрек к кинофильму "Берегите женщин".

Фильм имел огромный успех - во многом благодаря именно песням. Практически все они стали всенародными хитами: "Жизнь", "Берегите женщин", "Море". В этом же фильме прозвучала и лирическая композиция "Двадцать лет спустя".

В роли детского композитора Антонов попробовал свои силы в 1981-м. Писал для детского мюзикла Михаила Пляцковского «Приключения кузнечика Кузи». Оценили хит дети или нет, история умалчивает, зато взрослые с удовольствием танцевали под песню на дискотеках.

Проникновенной стала и военная лирика. В 1982 году он написал песню «Маки» на стихи поэта-фронтовика Григория Поженяна. Кстати, именно из-за нее у Антонова был конфликт с композитором Эдуардом Колмановским автором известной "Хотят ли русские войны". Якобы Антонов со своими маками зашел на его идеологическое поле. Но недопонимание закончилось компромиссом, а в нашей патриотической коллекции стало на душевную песню больше.

В арсенале Антонова есть песня про Крым. Помните Каштановую и Абрикосовую - эти ласковые названия улиц крымских городов придумал Игорь Шаферан, а вот музыку буквально за 30 минут телефонного разговора написал Антонов. Песня зашла на ура. А некоторые пытливые поклонники до сих пор пытаются повторить маршрут, описанный в песне.

Если вы думали, что хиты остались в прошлом - ошибаетесь. Речь о композиции "Сладкий мед", которая прозвучала на 29-й церемонии вручения национальной музыкальной премии "Зoлoтой гpaммофон". А чаще всего артист выступает с еще одной работой из своего свежего материала: "Любимая".