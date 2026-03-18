3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
82 года назад войска Красной армии освободили узников лагеря смерти Озаричи
82 года назад, 19 марта 1944 года войска Красной армии освободили узников лагеря смерти Озаричи.
Вермахт выставил живой щит на переднем крае обороны. 50 тысяч стариков, женщин и детей загнали в болота. Люди находились под открытым небом при минус 15 градусах, без еды, воды и теплых вещей. Узники были заражены сыпным тифом. Средняя продолжительность их жизни составляла трое суток. В полесских болотах Третий Рейх применил бактериологическое оружие. Это было сделано для того, чтобы остановить наступление советских войск.
Создание лагерей смерти Озаричи, а их в структуре было три (Дерть, Озаричи и Подосинник), названо самым крупным преступлением вермахта за годы Второй мировой войны.
Константин Мищенко, замдиректора Гомельского областного музея военной славы:
"Наши войска расширяли пространство для подготовки операции "Багратион". На этом фоне нужно было подвинуть фронт, и войска оказались в зоне, где был обнаружен специальный лагерь смерти в Озаричах. Здесь не только 7 тысяч узников больных загнали туда, еще прилетел немецкий доктор-инфекционист Блюменталь, он привез бациллы, их заряжали в аэрозоль и на бреющем полете самолета распыляли над лагерем, почему высокая смертность оказалась за эти дни".
Из 50 тысяч узников чудом спаслись менее половины. Даже спустя 82 года память так и не смогла стереть те 10 дней, проведенных в Озаричах.
Елена Тесленко, бывшая узница Озаричского лагеря смерти:
"Нас было три у мамы. Три девочки. Одна болела тифом, немец подошел и автоматом ударил в спину, у нее отказали руки, ноги, она одну ночь переночевала и скончалась".
Сегодня на территории мемориального комплекса "Озаричи" пройдет митинг-реквием в память о погибших. Спустя 82 года Беларусь помнит о невинных жертвах нацизма и не допустит фальсификации истории.