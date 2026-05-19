850 бюджетных мест выделено в ведущих вузах Беларуси для российских абитуриентов

"Для граждан Российской Федерации для поступления в учреждения высшего образования Республики Беларусь созданы равные условия с белорусскими абитуриентами. Т. е. российские абитуриенты могут поступать в белорусские вузы по результатам централизованного тестирования, которое проводится в нашей стране. В данной ситуации они участвуют в одном конкурсе с белорусскими гражданами как на бюджет, так и на платной основе. Для этого им необходимо зарегистрироваться и пройти централизованное тестирование на таких же равных условиях, как и белорусским абитуриентам. Также в последние годы для ребят из Российской Федерации выделяется ежегодно около 850 бюджетных мест для поступления по результатам единого государственного экзамена".