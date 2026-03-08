Смотреть онлайнПрограмма ТВ
9 марта стартует акция "Мы - граждане Беларуси!"

В преддверии Дня Конституции белорусская молодежь открывает новую страницу своей жизни. В рамках акции "Мы - граждане Беларуси!", которая стартует 9 марта, 14-летним юношам и девушкам вручат первые паспорта.

Также ребята получат символические подарки: Конституцию, флаг и спилс-карту (набор магнитных элементов в форме территориальных единиц страны).

Уже два десятилетия традиция вручения паспортов предшествует празднику. Мероприятия пройдут с 9 по 15 марта во всех регионах Беларуси.

