9 марта стартует акция "Мы - граждане Беларуси!"
Автор:Редакция news.by
В преддверии Дня Конституции белорусская молодежь открывает новую страницу своей жизни. В рамках акции "Мы - граждане Беларуси!", которая стартует 9 марта, 14-летним юношам и девушкам вручат первые паспорта.
Также ребята получат символические подарки: Конституцию, флаг и спилс-карту (набор магнитных элементов в форме территориальных единиц страны).
Уже два десятилетия традиция вручения паспортов предшествует празднику. Мероприятия пройдут с 9 по 15 марта во всех регионах Беларуси.