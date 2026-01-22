3.72 BYN
2.89 BYN
3.38 BYN
Абонентам на заметку - Минсвязи Беларуси ограничило "безлимит" у мобильных операторов
В Беларуси введут ограничения на безлимитных тарифах мобильного интернета. Минсвязи утвердило правила, согласно которым на таких тарифах высокая скорость будет доступна только для 30 ГБ в месяц. Как только абонент исчерпает этот лимит, скорость передачи данных в направлении к его устройству будет автоматически снижена до одного Мбит/с.
Для дальнейшего получения услуг на высокой скорости оператор обязан предоставить возможность покупки дополнительных объемов трафика или специальных временных периодов уже за отдельную плату.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси: "Нужно отметить, что это затронет менее 15 % абонентов, которые потребляют чрезмерно много трафика для каких-то целей. Давайте будем справедливыми. Если мы хотим пользоваться мобильным интернетом в больших объемах, то все-таки это стоит денег. Таким образом мы разгрузим мобильные сети и позволим другим абонентам иметь быстрый и удобный доступ в мобильную сеть. Сегодня средний объем трафика на одного абонента - 16 ГБ в месяц. Соответственно, если вы или ваши дети, как часто это случается, подростки, потребляют 40, 50, 60 ГБ в месяц, то в первую очередь надо задуматься, что это за трафик и какого содержания этот контент. Я убежден, что серьезного влияния на людей это не окажет с точки зрения удобства пользования мобильными сетями".
Министр напомнил, что с 2022 года тарифы на безлимитные тарифные планы у белорусских операторов не повышались, и они не будут повышаться в 2026 году. И при этом, безусловно, все хотят развития Сети, и чтобы в любой момент времени была быстрая и удобная связь. Поэтому данные меры позволят разгрузить мобильные сети и сделать использование мобильного интернета комфортным и удобным.
Новые правила вступят в силу через месяц. Все операторы сотовой связи представят свои тарифы на покупку дополнительных объемов трафика. В Минсвязи уверены, что, учитывая конкуренцию на рынке, они будут невысокие.