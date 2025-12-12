Администрация Трампа стремится выстроить диалог с Союзным государством - мнение эксперта

"Происходит, определенный поворот в политике США. При этом речь идет и о внутренней политике, и о политике внешней. Администрация Трампа более рационально воспринимает происходящее. Есть понимание того, что с Россией надо взаимодействовать. И в администрации Трампа понимают, что Республика Беларусь с Россией в одной лодке. Это та связка, которую, наверное, не признавать было бы очень наивно. Поэтому американская администрация делает ставку на то, чтобы взаимодействовать не только с Россией, но и с ее партнерами. В целом это вписывается в контекст того политического вектора, который взят на вооружение администрации Трампа, и в том числе вписывается и в контекст относительно недавно утвержденной в США новой стратегии национальной безопасности".