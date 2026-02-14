3.72 BYN
Афганская война: самые большие потери Советской армии со времен Великой Отечественной войны
Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Она стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат, это были самые большие потери Советской армии со времен Великой Отечественной. Десятки пропали без вести, 54 тысячи получили ранения и увечья. Свою технику из Афганистана советские войска вывели 37 лет назад – последние бронетранспортеры переправились по мосту Дружбы через реку Амударья.
Из белорусов более 700 человек не вернулись домой, почти столько же - остались инвалидами.
Оздоровление воинов-интернационалистов
Сегодня инновационные методики восстановления внедряют в Витебском областном клиническом центре медицинской реабилитации воинов-интернационалистов.
Многопрофильную помощь здесь ежегодно получают более двух с половиной тысяч человек. Это не только сами участники боевых действий, но и члены их семей. Для каждого пациента подбирают индивидуальные оздоровительные программы. Их перечень расширяется. Среди новинок - занятия лечебной физкультурой в новом бассейне.