Акция "Мы - граждане Беларуси!" продолжает объединять молодежь по всей стране
В стране продолжается традиционная акция "Мы - граждане Беларуси!", приуроченная ко Дню Конституции. 11 марта ряды полноправных граждан пополнились. Вручение главного документа - паспорта, как старт новой главы, наполненной гражданской ответственностью, уважением и гордостью за свою страну.
О тех, кто уже сегодня представляет собой золотой фонд нации и становится надежным будущим Беларуси.
Отличники учебы, спортсмены, волонтеры, победители творческих конкурсов - вот они, лучшая молодежь и золотой фонд нашей страны. 10 талантливых и одаренных юношей и девушек получили свой первый взрослый документ. Ребята из разных уголков Беларуси, но всех объединяет одно - стремление реализовать свой потенциал и сделать страну еще лучше.
Получение паспорта - момент важный и волнительный, особенно для родителей. Ведь еще вчера - ребенок, сегодня - уже полноправный гражданин своей страны.
Вместе с паспортом, конечно, и символичные подарки - специальный бокс с брендированной символикой. А впечатления от экскурсии станут еще одним незабываемым воспоминанием.
Идея приглашать ребят и в особой обстановке вручать им первый взрослый документ принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Инициативе 22 года. В нынешнем сезоне акция охватит более 3 тыс. юношей и девушек по всей стране.
Школьники Минской области встретились в Слуцке, чтобы в торжественной обстановке получить свой первый паспорт из рук председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко. 25 одаренных молодых людей представили свои районы.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Ребята являются призерами и победителями районных, областных, республиканских конкурсов, олимпиад, волонтеры, спортсмены, участники военно-патриотических клубов. Всех их объединяет активная гражданская позиция, любовь к Родине".
Юные граждане - наше надежное будущее, способное внести весомый вклад в развитие страны. Их стремление к знаниям и активная жизненная позиция - залог дальнейшего процветания и новых побед суверенной Беларуси.