Акция "От всей души": с ветеранами труда в Новополоцке встретилась Наталья Кочанова
В ненастные зимние дни дарить тепло и заботу продолжает благотворительная акция "От всей души".
За чашкой горячего чая с ветеранами труда в Новополоцке встретилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Обсудили разные темы: Год белорусской женщины, социальную поддержку, а также мировую повестку.
Ирина Богданова, член Союза писателей Беларуси:
"Акции, которые проходят, греют наши души изнутри".
"Для меня особенно радостно быть здесь, среди ветеранов труда города Новополоцка. Ведь это те люди, которые заслуживают всякого уважения. Они строили предприятия, которые есть в этом замечательном молодом городе, строили этот город", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Также Наталья Кочанова встретилась с руководителями предприятий и структурных подразделений Новополоцкого горисполкома. Главная тема обсуждения - социально-экономическое развитие Витебской области.