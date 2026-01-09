Акция "От всей души": с ветеранами труда в Новополоцке встретилась Наталья Кочанова

За чашкой горячего чая с ветеранами труда в Новополоцке встретилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Обсудили разные темы: Год белорусской женщины, социальную поддержку, а также мировую повестку.

"Для меня особенно радостно быть здесь, среди ветеранов труда города Новополоцка. Ведь это те люди, которые заслуживают всякого уважения. Они строили предприятия, которые есть в этом замечательном молодом городе, строили этот город", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.