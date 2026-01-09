Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Акция "От всей души": с ветеранами труда в Новополоцке встретилась Наталья Кочанова

В ненастные зимние дни дарить тепло и заботу продолжает благотворительная акция "От всей души".

За чашкой горячего чая с ветеранами труда в Новополоцке встретилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Обсудили разные темы: Год белорусской женщины, социальную поддержку, а также мировую повестку.

Наталья Кочанова на встрече с ветеранами труда в Новополоцке

Ирина Богданова, член Союза писателей Беларуси:

"Акции, которые проходят, греют наши души изнутри".

Наталья Кочанова

"Для меня особенно радостно быть здесь, среди ветеранов труда города Новополоцка. Ведь это те люди, которые заслуживают всякого уважения. Они строили предприятия, которые есть в этом замечательном молодом городе, строили этот город", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Также Наталья Кочанова встретилась с руководителями предприятий и структурных подразделений Новополоцкого горисполкома. Главная тема обсуждения - социально-экономическое развитие Витебской области.

Разделы:

Общество

Теги:

Наталья КочановаОт всей душиакция