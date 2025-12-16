Американцы заинтересованы в партнерстве с белорусами, уверен политолог Воскресенский

"Сейчас американская администрация реализует реалполитик - политику прагматичную. Она впервые в истории изменила доктринальные документы: теперь мы видим, что Беларусь и Россия больше не рассматриваются как принципиальные противники США, как это было раньше. О чем это говорит? О том, что американская сторона заинтересована в партнерстве. И, конечно, в этой нормализации ключевую роль сыграла личная приязнь между президентами двух стран - Александром Лукашенко и Дональдом Трампом. Сейчас они уже обмениваются и взаимными посланиями, и подарками. Но лучший подарок для наших народов - это полная нормализация отношений: открытие новых направлений, в том числе авиационных в США, снятия санкций с калийных и азотных удобрений".