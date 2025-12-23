Аналитик БИСИ Бояшов обозначил векторы внешней политики Беларуси на новую пятилетку

По его словам, взаимодействие с Европейским союзом и соседями будет строиться на принципах прагматизма и защиты национальных интересов. "Что касается взаимодействия с нашими соседями, с Европейским союзом, здесь мы будем придерживаться политики прагматизма. Это значит, что на первом месте будет стоять наш собственный технологический суверенитет. Мы не можем допустить зависимости от европейских производителей, но в то же время как транзитная страна мы будем придерживаться прагматичной торговли. Это значит, что если будут готовы с нами вести переговоры, то мы будем стоять на своей собственной позиции, на позиции взаимовыгодного взаимодействия, в первую очередь с позиции прагматизма, с позиции торговли и экономики", - подчеркнул аналитик БИСИ.