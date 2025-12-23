3.66 BYN
Аналитик БИСИ Бояшов обозначил векторы внешней политики Беларуси на новую пятилетку
В Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы внешняя политика сохранит преемственность с акцентом на стратегические альянсы и прагматичный подход к Европе. Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Анатолий Бояшов в эфире "Первого информационного" рассказал о ключевых направлениях.
"В первую очередь, Беларусь будет придерживаться союзнических отношений с Российской Федерацией стратегического партнерства с Китаем. Это наши главные союзники, и здесь политика будет преемственная", - отметил Анатолий Бояшов.
По его словам, взаимодействие с Европейским союзом и соседями будет строиться на принципах прагматизма и защиты национальных интересов. "Что касается взаимодействия с нашими соседями, с Европейским союзом, здесь мы будем придерживаться политики прагматизма. Это значит, что на первом месте будет стоять наш собственный технологический суверенитет. Мы не можем допустить зависимости от европейских производителей, но в то же время как транзитная страна мы будем придерживаться прагматичной торговли. Это значит, что если будут готовы с нами вести переговоры, то мы будем стоять на своей собственной позиции, на позиции взаимовыгодного взаимодействия, в первую очередь с позиции прагматизма, с позиции торговли и экономики", - подчеркнул аналитик БИСИ.